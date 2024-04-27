Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

        Bolu'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte toz taşınımının ardından yağmur yağışı etkisini gösterdi.

        Yağış nedeniyle çamurla kaplanan araçların sahipleri, oto yıkamacıların yolunu tuttu.

        Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de kentte pazar günü kuvvetli lodosun beklendiğini belirterek, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Bolu'da iş insanının parasını gasbeden çetenin liderin yakalandı
        Bolu'da iş insanının parasını gasbeden çetenin liderin yakalandı
        Bolu'da TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bolu'da TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaraland...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaraland...
        Bolu'da tartıştığı kişiyi aracıyla ezerek öldüren sanığın 18 yıla kadar hap...
        Bolu'da tartıştığı kişiyi aracıyla ezerek öldüren sanığın 18 yıla kadar hap...
        Yeniçağa'da "Atatürk Fotoğrafları" sergisi açıldı
        Yeniçağa'da "Atatürk Fotoğrafları" sergisi açıldı
        Mudurnu'da hayırseverin bağışladığı 3 katlı bina Sosyal Hizmet Merkezi olac...
        Mudurnu'da hayırseverin bağışladığı 3 katlı bina Sosyal Hizmet Merkezi olac...