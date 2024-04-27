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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk su birikintisinde can verdi!

        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!

        İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki E.G. ismindeki kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:11
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        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
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        İstanbul'da, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı içerisinde yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.

        KIZ ÇOCUĞU SU BİRİKİNTİSİNE DÜŞTÜ

        AA'da yer alan habere göre ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğu ve E.G. isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.

        HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

        İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan E.G'nin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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