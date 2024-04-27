İstanbul'da, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı içerisinde yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.

KIZ ÇOCUĞU SU BİRİKİNTİSİNE DÜŞTÜ

AA'da yer alan habere göre ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğu ve E.G. isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan E.G'nin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.