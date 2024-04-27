İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki E.G. ismindeki kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor
İstanbul'da, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı içerisinde yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.
KIZ ÇOCUĞU SU BİRİKİNTİSİNE DÜŞTÜ
AA'da yer alan habere göre ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğu ve E.G. isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.
HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI
İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan E.G'nin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.