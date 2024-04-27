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        Bolu'da iş insanının parasını gasbeden çetenin liderin yakalandı

        BOLU'da bir iş insanını silahla tehdit ederek 1080 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL'sini gasbeden 4 şüphelinin tutuklanmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında çetenin liderliğini yaptığı belirlenen şüpheli de yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:41 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:45
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        Bolu'da iş insanının parasını gasbeden çetenin liderin yakalandı
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        BOLU’da bir iş insanını silahla tehdit ederek 1080 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL'sini gasbeden 4 şüphelinin tutuklanmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında çetenin liderliğini yaptığı belirlenen şüpheli de yakalandı.

        Olay, 22 Mart’ta saat 07.30 sıralarında Alpağutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında otomobiline binmek isteyen iş insanını silahla tehdit eden Ali Durum, Zafer Altay, Suphi Öz ve Musa Vartan, 1080 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL para gasbederek kaçtı. 4 şüpheli İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece ‘Silahlı yağma’ suçundan tutuklandı.

        Devam eden soruşturma kapsamında iş insanının parasını gasbeden çetenin liderliğini yaptığı belirlenen M.Ş.A.’nın (42) yakalanması için çalışma başlatıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bolu’ya getirilen M.Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin benzer suçlardan 10 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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