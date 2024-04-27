Bolu'da iş insanının parasını gasbeden çetenin liderin yakalandı

BOLU’da bir iş insanını silahla tehdit ederek 1080 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL'sini gasbeden 4 şüphelinin tutuklanmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında çetenin liderliğini yaptığı belirlenen şüpheli de yakalandı.

Olay, 22 Mart’ta saat 07.30 sıralarında Alpağutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında otomobiline binmek isteyen iş insanını silahla tehdit eden Ali Durum, Zafer Altay, Suphi Öz ve Musa Vartan, 1080 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL para gasbederek kaçtı. 4 şüpheli İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece ‘Silahlı yağma’ suçundan tutuklandı.