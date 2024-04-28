Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 18:46 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:Atatürk

        Hakemler:Ozan Ergün, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çağlar

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 80 Isgandarlı), Berk Yıldız, Gigic, Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Jefferson (Dk. 89 Kubilay Sönmez), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 46 Tunahan Çiçek)﻿

        Altay: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin (Dk. 80 Nurettin Küçükdeniz), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya, Tugay Gündem, Mehmet Gündüz (Dk. 70 Enes Yetkin), Enes Öğrüce (Dk. 85 Mehmet Onur Yıldız), Kuban Altunbudak, Deniz Kadah, Özgür Özkaya

        Goller: Dk. 45+1 Enes Öğrüce (Altay), Dk. 54 ve 90+2 Avramovski, Dk. 66 Oulare (Boluspor)

        Kırmızı kart: Dk. 58 Gigic (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Enes Öğrüce, Dk. 43 Tugay Gündem, Dk. 45+3 Ceyhun Gülselam, Dk. 56 Kuban Altunbudak, Dk. 86 Eren Erdoğan (Altay), Dk. 58 Oğuz Kağan Güçtekin (Boluspor)

        BOLU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Göztepe Süper Lig'de!
        Göztepe Süper Lig'de!
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Yarım asırlık "birinci şube" yıkılıyor
        Yarım asırlık "birinci şube" yıkılıyor
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        En şanssız havayolları!
        En şanssız havayolları!
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Şifa niyetine... 7 ton mesir macunu halka saçıldı
        Şifa niyetine... 7 ton mesir macunu halka saçıldı
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi

        Benzer Haberler

        Boluspor-Altay: 3-1
        Boluspor-Altay: 3-1
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi
        Bilardoda hedef 2024'te madalya sayısını artırmak
        Bilardoda hedef 2024'te madalya sayısını artırmak
        Bolu'da üç bant bilardo bölge turnuvası başladı
        Bolu'da üç bant bilardo bölge turnuvası başladı
        Bolu'da toz taşınımı etkisi; gökyüzü kırmızıya büründü
        Bolu'da toz taşınımı etkisi; gökyüzü kırmızıya büründü
        Hataylı depremzede öğrenciler, Bolu'da konser verdi
        Hataylı depremzede öğrenciler, Bolu'da konser verdi