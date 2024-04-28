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        Boluspor-Altay: 3-1

        STAT:Bolu AtatürkHAKEMLER: Ozan Ergün, Barış Çiçeksoyu, Ferhat ÇalarBOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 18:30 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:35
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        Boluspor-Altay: 3-1
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        STAT:Bolu Atatürk

        HAKEMLER: Ozan Ergün, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar

        BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk. 46 Tunahan Çiçek), Hakan Bilgiç, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 80 Vüsal Isgandarlı), Nogueira (Dk. 89 Kubilay Sönmez), Avramovski, Berk Yıldız, Gigic

        ALTAY: Mustafa Çalışkan, Tugay Gündem, Özgür Özkaya, Kuban Altunbudak, Yusuf Tekin (Dk. 80 Nurettin Küçükdeniz), Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Enes Öğrüce (Dk. 85 Mehmet Onur Yıldız), Mehmet Gündüz (Dk. 70 Enes Yetkin), Eren Erdoğan, Deniz Kadah

        GOLLER: Dk. 54 ve Dk 90+4 Avramovski, Dk. 66 Oulare (Boluspor) Dk. 45+1 Enes Öğrüce (Altay)

        SARI KARTLAR: Gigic (Boluspor) Enes Öğrüce, Tugay Gündem, Kuban Altunbudak, Eren Erdoğan (Altay)

        KIRMIZI KART: Dk. 58 Gigic (Boluspor)

        1'inci Lig’in 32’nci haftasında Boluspor, kendi sahasında Altay’ı 3-1 mağlup etti.

        18’inci dakikada Gigic’in pasıyla buluşan Oğuz Kağan Güçtekin’in vuruşunda top, kaleci Mustafa Çalışkan’ın müdahalesiyle kornere çıktı.

        45+1’inci dakikada Boluspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa vuran Enes Öğrüce, takımını öne geçirdi: 0-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Altay’ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        54’üncü dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Avramovski, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi: 1-1.

        58’inci dakikada Bolusporlu oyuncu Gigic, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

        67’nci dakikada Boluspor atağında defansın uzaklaştırmadığı topa son dokunan Oulare, takımını öne geçiren golü attı: 2-1.

        90+4’üncü dakikada Avramovski kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak maçın skorunu belirledi: 3-1.

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        Galeri

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