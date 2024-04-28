Boluspor-Altay maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Altay'ı evinde 3-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, play-off'a kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koşukavak, maça iyi başladıklarını ancak 45. dakikada yedikleri golle moral ve motivasyonlarının biraz düştüğünü anlattı.

İkinci yarıda soyunma odasında bazı şeyleri değiştirdiklerini belirten Koşukavak, şunları kaydetti:

"Oyuncuları psikolojik olarak ayağa kaldırmamız gerekiyordu. O işleri halledince sahaya ikinci yarı daha efektif Boluspor geldi. Oyunun yine kırılma anı Gigic'in kırmızı kartla oyundan atılmasıydı. Bir gol bulduk, VAR'dan döndü. Arkadan gelen gol, bizi maça ortak etti. 10 kişi kalıp oynamak zordu. Oyuncularım çok inandı, onları tebrik ediyorum. Sahada bir şeyleri değiştirmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar."