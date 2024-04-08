Gençlerde Avrupa şampiyonluğu kazanan ilk milli cimnastikçi Cankurt'a tebrik

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cankurt'un, Portekiz'in Guimaraes kentinde 3-7 Nisan'da düzenlenen şampiyonada Türk spor tarihinde gençlerde ilk kez altın madalya aldığı anımsatılarak, "Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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