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        Gençlerde Avrupa şampiyonluğu kazanan ilk milli cimnastikçi Cankurt'a tebrik

        Bolu Valiliği, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sinan Cankurt için tebrik mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:13 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:13
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        Gençlerde Avrupa şampiyonluğu kazanan ilk milli cimnastikçi Cankurt'a tebrik
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        Bolu Valiliği, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sinan Cankurt için tebrik mesajı yayımladı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cankurt'un, Portekiz'in Guimaraes kentinde 3-7 Nisan'da düzenlenen şampiyonada Türk spor tarihinde gençlerde ilk kez altın madalya aldığı anımsatılarak, "Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Genç erkeklerde 53.740 puanla altın madalya kazanan Cankurt, gençlerde Avrupa şampiyonluğu yaşayan ilk milli sporcu olarak tarihe geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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