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        Bolu'da kazaya giden ambulans, emniyet şeridini kullananlar nedeniyle zorluk yaşadı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler nedeniyle zorluk yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:28
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        Bolu'da kazaya giden ambulans, emniyet şeridini kullananlar nedeniyle zorluk yaşadı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler nedeniyle zorluk yaşadı.

        Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı otoyolun Bolu kesiminde zaman zaman meydana gelen hasarlı veya yaralanmalı trafik kazalarına ulaşmaya çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, duran trafik nedeniyle emniyet şeridini kullanıyor.

        Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans ekibi de emniyet şeridini ihlal eden araçlar nedeniyle yaşadıkları zorluğu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Görüntüde, siren çalan ambulanstan emniyet şeridini ihlal eden araçların yolu açması için yapılan uyarı da yer alıyor.

        - İhlal yapan 49 araca idari para cezası

        Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini ihlal eden araçların tespiti için dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Duran trafikte daha hızlı ilerlemek için bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandığını belirleyen ekipler, 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari ceza uyguladı.

        Ayrıca, emniyet şeridinde zorunlu haller dışında duraklama ve park yapan 50 araca toplam 34 bin 500 lira idari ceza kesildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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