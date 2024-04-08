Bolu'da emniyet şeridi tıkanınca kazaya giden ambulans yolda kaldı

BOLU'da emniyet şeridini kullanan sürücüler nedeniyle kazaya giden ambulans, Anadolu Otoyolu'nda ilerleyemedi. O anlar kameraya yansırken, 49 araç sürücüsüne para cezası kesildi.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu. Tüm uyarılara rağmen bölgede trafik kurallarına uymayan sürücüler dikkati çekti. Bolu Dağı geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya giden bir ambulans, emniyet şeridinde seyreden araçlar nedeniyle yolda kaldı O anlar ambulanstaki personel tarafından görüntülendi. Öte yandan Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı 6 Nisan'da emniyet şeridini ihlal eden 49 aracın sürücüsüne toplam 315 bin 511 lira idari para cezası kesti.