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        Bolu'da emniyet şeridi tıkanınca kazaya giden ambulans yolda kaldı

        BOLU'da emniyet şeridini kullanan sürücüler nedeniyle kazaya giden ambulans, Anadolu Otoyolu'nda ilerleyemedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:40
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        Bolu'da emniyet şeridi tıkanınca kazaya giden ambulans yolda kaldı
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        BOLU'da emniyet şeridini kullanan sürücüler nedeniyle kazaya giden ambulans, Anadolu Otoyolu'nda ilerleyemedi. O anlar kameraya yansırken, 49 araç sürücüsüne para cezası kesildi.

        Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu. Tüm uyarılara rağmen bölgede trafik kurallarına uymayan sürücüler dikkati çekti. Bolu Dağı geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya giden bir ambulans, emniyet şeridinde seyreden araçlar nedeniyle yolda kaldı O anlar ambulanstaki personel tarafından görüntülendi. Öte yandan Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı 6 Nisan'da emniyet şeridini ihlal eden 49 aracın sürücüsüne toplam 315 bin 511 lira idari para cezası kesti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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