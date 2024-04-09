Bolu Valisi Kılıç'tan Ramazan Bayramı mesajı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, manevi huzurla geçen ramazanın sonunda bayrama ulaşmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Bayramların, paylaşmaya, kaynaşmaya, dargınlıkları sonlandırmaya fırsat olan müstesna günler olduğunu aktaran Kılıç, bayram günlerinde nefsin ve bencilliğin esiri olmadan kırgınlıkların unutulması gerektiğini kaydetti.

Kılıç, bayramları bayram yapan değerlerin, hiçbir ayrım gözetmeden muhtacın, güçsüzün yanında durma, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek yetimlerin ve gariplerin tebessümüne vesile olmak olduğuna dikkati çekti.