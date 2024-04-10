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        Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı

        Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:23 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:23
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        Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı
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        Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Anıtpark'ta düzenlenen törene katılan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Emniyet müdür yardımcıları, idareciler ve polis memurları da törende yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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