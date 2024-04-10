Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı
Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Anıtpark'ta düzenlenen törene katılan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Emniyet müdür yardımcıları, idareciler ve polis memurları da törende yer aldı.
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