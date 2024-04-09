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        Bolu Valisi Kılıç'tan Ramazan Bayramı ziyaretleri

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinleri, şehit ve gazi aileleri ile devlet koruması altındaki çocukları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:21 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:21
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        Bolu Valisi Kılıç'tan Ramazan Bayramı ziyaretleri
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        Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinleri, şehit ve gazi aileleri ile devlet koruması altındaki çocukları ziyaret etti.

        Arife gününde İzzet Baysal Çakmaklar Huzurevi ile İzzet Baysal Vakıf Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Kılıç, yaşlıların bayramlarını kutladı.

        Kılıç daha sonra, 2015'da Iğdır'da şehit olan Yaşar Doğançay'ın ailesi ile 2018'de Hakkari'de terör saldırısı sonucu gazi olan Kasım Uzun ve ailesine ziyarette bulundu.

        Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen ziyaretlerde ailelerle görüşen Kılıç, "Bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden şanlı gazilerimizi rahmetle anıyor, siz kıymetli ailelerinin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Kılıç, ziyaretlerinde karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

        Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne giden Kılıç, Bolu Semiha Şakir Sarıgöl Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de özel çocuklarla buluştu.

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