Bolu'da kamyonette yüklü çekyatlara saklanan 52 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden M.G, sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde sevkini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ev eşyası yüklü bir kamyonette arama yaptı.

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