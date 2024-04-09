Bolu'da kamyonette yüklü çekyatlara saklanan 52 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çekyatların içine gizlenmiş 52 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çekyatların içine gizlenmiş 52 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde sevkini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ev eşyası yüklü bir kamyonette arama yaptı.
Narkotik köpeği "Pako"nun kullanıldığı aramada, çekyatların içine gizlenmiş 77 parça halinde 52 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden M.G, sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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