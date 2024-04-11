Bolu Belediyesi'nin yaptırdığı çocuk parkı kundaklandı

BOLU Belediyesi tarafından yaptırılan çocuk parkı kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Parkta incelemelerde bulunan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, “Bunu yapanlar bu kentin, bu ülkenin vatandaşı olamaz. Bu parkı yakanlar vatan hainidir” dedi.

Bolu Belediyesi tarafından Çıkınlar Mahallesi’nde yaptırılan çocuk parkı sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Çocuk parkında yanan alan, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında oyun grubu ve kauçuk zemin tahrip olurken oturma bankı da kısmen yanarak zarar gördü. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, itfaiye yetkilileri ile birlikte yanan parkta incelemelerde bulundu.