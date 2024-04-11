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        Bolu Belediyesi'nin yaptırdığı çocuk parkı kundaklandı

        BOLU Belediyesi tarafından yaptırılan çocuk parkı kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 18:27 Güncelleme: 11.04.2024 - 18:30
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        Bolu Belediyesi'nin yaptırdığı çocuk parkı kundaklandı
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        BOLU Belediyesi tarafından yaptırılan çocuk parkı kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Parkta incelemelerde bulunan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, “Bunu yapanlar bu kentin, bu ülkenin vatandaşı olamaz. Bu parkı yakanlar vatan hainidir” dedi.

        Bolu Belediyesi tarafından Çıkınlar Mahallesi’nde yaptırılan çocuk parkı sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Çocuk parkında yanan alan, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında oyun grubu ve kauçuk zemin tahrip olurken oturma bankı da kısmen yanarak zarar gördü. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, itfaiye yetkilileri ile birlikte yanan parkta incelemelerde bulundu.

        Parkın kimler tarafından hangi amaçla kundaklandığının araştırıldığını belirten Özdemir, “Yakın zamanda seçim vardı ve bu seçim sonucunu hazmedemeyen birisi mi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan birisi mi bu parkı yaktı şu an bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki, bunu yapanlar bu kentin, bu ülkenin vatandaşı olamaz. Bu parkı yakanlar vatan hainidir” dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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