Bolu'da depreme karşı önlem amacıyla mikrobölgeleme çalışması başlatıldı
BOLU'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, depremlere karşı önlem alabilmek amacıyla mikrobölgeleme çalışması başlatıldı.
BOLU’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, depremlere karşı önlem alabilmek amacıyla mikrobölgeleme çalışması başlatıldı. Jeofizik mühendisi Esra Çelik, "Zemin etüdü ve jeofizik ölçümlerimizden sismik kırılma çalışması yapıyoruz. Bolu genelinde mikrobölgeleme çalışmamız var. Zeminin sağlamlığını ölçüyoruz" dedi.
Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki Bolu'da, depremlerde yaşanabilecek olumsuz durumları en aza indirmek ve şehrin gelecekteki imar planlarını şekillendirmek için mikrobölgeleme çalışması yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı çalışma kapsamında Yeniçağa ve Mudurnu’nun Taşkesti beldesinde mikrobölgeleme araştırmaları tamamlandı. Bolu merkez ilçede ise araştırmaların kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda İzmir'den gelen 4 kişilik uzman ekip, 'Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği Elmalık köyünde zemin üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Çalışmada zemine sert bir balyozla vurularak, toprak üzerinde titreşimler oluşması sağlandı. Toprak üzerindeki hareketlilik ise yere sabitlenen özel sensörlerle bilgisayara kaydedildi.
'SİSMİK KIRILMA ÇALIŞMASI YAPIYORUZ'
Jeofizik mühendisi Esra Çelik, çalışmayı anlatarak, "Şu anda zemin etüdü yapıyoruz, jeofizik ölçümlerimizden sismik kırılma çalışması yapıyoruz. Bolu genelinde bir mikrobölgeleme çalışmamız var. Zeminin sağlamlığını ölçüyoruz, deprem risk analizi için. Zeminin sağlamlığına bakıyoruz, diyebiliriz. Vs30 dediğimiz bir kavram var. İlk 30 metredeki hızı buluyoruz. Böylelikle 'zemin sınıflaması' adı altında bir sağlamlık derecesi veriyoruz. Tüm Bolu genelinde yapılıyor. Bakanlığa bağlı bir çalışma bu. Biz Bolu merkezden gelerek, Elmalık köyüne kadar sürekli ölçü aldık. Yaklaşık 2,5 haftadır buradayız" diye konuştu.
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