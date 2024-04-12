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        Otoyolun Bolu geçişinde gece saatlerinde bayram trafiği yoğunluğu arttı

        RAMAZAN Bayramı tatili için memleketlerinden dönen tatilcilerin Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yarattığı yoğunluk gece saatlerinde arttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 22:33 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:35
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        Otoyolun Bolu geçişinde gece saatlerinde bayram trafiği yoğunluğu arttı
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        RAMAZAN Bayramı tatili için memleketlerinden dönen tatilcilerin Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yarattığı yoğunluk gece saatlerinde arttı. Otoyolun İstanbul yönünde araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilciler dönüş yolunda araç yoğunluğuna neden oldu. Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu gece saatlerinde daha da arttı. Otoyolun İstanbul yönünde araçlar yoğunluk nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Otoyolun Ankara yönünde ise sürücüler ulaşımda aksamalar yaşamadan yollarına devam etti. Polis ekipleri de araç yoğunluğunun yaşandığı güzergahlarda denetimlerini artırdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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