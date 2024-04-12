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        Bolu'da metruk ev yangında kullanılamaz hale geldi

        Bolu'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 18:27 Güncelleme: 12.04.2024 - 18:27
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        Bolu'da metruk ev yangında kullanılamaz hale geldi
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        Bolu'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü.

        Sağlık Mahallesi Seher Sokak'taki tek katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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