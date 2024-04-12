Bolu'da metruk ev yangında kullanılamaz hale geldi
Bolu'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü.
Bolu'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü.
Sağlık Mahallesi Seher Sokak'taki tek katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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