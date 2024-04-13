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        Otoyolun Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği normale döndü

        RAMAZAN Bayramı tatili için memleketlerinden dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde gece saatlerinde durma nokta noktasına gelen ulaşım, sabah saatlerinde normale döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 13.04.2024 - 10:30
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        Otoyolun Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği normale döndü
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        RAMAZAN Bayramı tatili için memleketlerinden dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde gece saatlerinde durma nokta noktasına gelen ulaşım, sabah saatlerinde normale döndü. Otoyolun her iki yönünde de sürücüler aksama olmadan yollarına devam etti.

        Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler gece saatlerinde araç yoğunluğuna neden oldu. Otoyolun bazı kesimlerinde araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Gece saatlerinde yaşanan yoğunluğun ardından sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde ulaşım normale döndü. Otoyolun İstanbul yönünde yoğunluk yaşanmazken sürücüler boş olan yollar nedeniyle ulaşımda aksama yaşamadan ilerledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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