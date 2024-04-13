CHP'li Özcan, yeni döneme Kur'an-ı Kerim'e el basıp yemin ederek başladı

BOLU’da 2019 yılında yapılan mahalli idareler genel seçiminde belediye başkanı seçildikten sonra Kur’an-ı Kerim’i öperek göreve başlayan CHP’li Tanju Özcan, yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında da Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti.

Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, mahalli idareler genel seçiminde ilk kez seçildiği 2019 yılında Kur’an-ı Kerim’i öpüp, yemin ederek göreve başladı. Başkan Özcan, 5 yıllık görev süresinin ardından 31 Mart’ta yapılan seçimlerde yeniden belediye başkanı seçildi. CHP’li Özcan, yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında Kur’an-ı Kerim’e el basıp yemin etti.