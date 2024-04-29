Bolu Dağı'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden sis lambalarını açarak ilerlemelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde bastıran sisin ardından görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

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