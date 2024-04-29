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        Bolu Dağı'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:57 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:57
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        Bolu Dağı'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti.

        Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde bastıran sisin ardından görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

        Güzergahı kullanan sürücüler, kazalara mahal vermemek için hızlarını asgari limitlere düşürdü.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden sis lambalarını açarak ilerlemelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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