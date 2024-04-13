Stat:BoluAtatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Elmas, Kemal Mavi
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 76 Kubilay Sönmez), Berk Yıldız, Gigic (Dk. 76 Hüsamettin Yener), Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Dk. 90 Diarrassouba), Vusal İskandarli (Dk. 59 Tunahan Çiçek), Jefferson (Dk. 76 İshak Karaoğul), Avramovski
Ümraniyespor : Abdulsamed Damlu, Serkan Göksu (Dk. 73 İlhami Siraçhan Nas), Atalay Babacan (Dk. 85 Emre Demir), Hasan Ayaroğlu, Uğur Kaan Yıldız, Emrecan Bulut (Dk. 85 Melih Okutan), Glumac, Tiago (Dk. 74 Onur Ayık), Emre Kaplan, Diniyev (Dk. 90 Saponjic), Cavare
Goller: Dk. 86 Tunahan Çiçek (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 21 Vusal İskandarli, Dk. 29 Jefferson, Dk. 34 Youssouf Oulare, Dk. 63 Avramovski (Boluspor), Dk. 73 Tiago, DK. 89 Emre Demir (Ümraniyespor)
BOLU
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