Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 18:12 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Elmas, Kemal Mavi

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 76 Kubilay Sönmez), Berk Yıldız, Gigic (Dk. 76 Hüsamettin Yener), Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Dk. 90 Diarrassouba), Vusal İskandarli (Dk. 59 Tunahan Çiçek), Jefferson (Dk. 76 İshak Karaoğul), Avramovski

        Ümraniyespor : Abdulsamed Damlu, Serkan Göksu (Dk. 73 İlhami Siraçhan Nas), Atalay Babacan (Dk. 85 Emre Demir), Hasan Ayaroğlu, Uğur Kaan Yıldız, Emrecan Bulut (Dk. 85 Melih Okutan), Glumac, Tiago (Dk. 74 Onur Ayık), Emre Kaplan, Diniyev (Dk. 90 Saponjic), Cavare

        Goller: Dk. 86 Tunahan Çiçek (Boluspor)

        Sarı kart: Dk. 21 Vusal İskandarli, Dk. 29 Jefferson, Dk. 34 Youssouf Oulare, Dk. 63 Avramovski (Boluspor), Dk. 73 Tiago, DK. 89 Emre Demir (Ümraniyespor)

        BOLU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu

        Benzer Haberler

        Boluspor - Ümraniyespor: 1-0
        Boluspor - Ümraniyespor: 1-0
        Bolu'da depreme karşı önlem amacıyla mikrobölgeleme çalışması başlatıldı
        Bolu'da depreme karşı önlem amacıyla mikrobölgeleme çalışması başlatıldı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram tatili dönüş trafiği akıcı yoğun...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram tatili dönüş trafiği akıcı yoğun...
        Otoyolun Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği normale döndü
        Otoyolun Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği normale döndü
        Otoyolun Bolu geçişinde gece saatlerinde bayram trafiği yoğunluğu arttı
        Otoyolun Bolu geçişinde gece saatlerinde bayram trafiği yoğunluğu arttı
        Bolu'da metruk ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da metruk ev yangında kullanılamaz hale geldi