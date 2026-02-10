Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'dan kısa kısa

        Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "bilinçli tüketici olmak" konulu ortaokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:16 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "bilinçli tüketici olmak" konulu ortaokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarışmada Türkiye birincisi olan 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Uygar Çetin ile Bolu birincisi Merkez Milli Egemenlik Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Buğlem Serpil Çakır'ın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi ve okul müdürleri Cahit Aslan ile Ersan Akbaba eşliğinde Vali Abdulaziz Aydın'ı ziyaret ettiği bildirildi.


        Aydın'ın, öğrencilerden resimleri hakkında bilgi aldıktan sonra Ticaret Bakanlığınca gönderilen ödülleri ve plaketlerini teslim ettiği aktarıldı.


        - Kahramanmaraş'taki öğrencilere bere desteği


        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllülerince, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler için örülen bereler dağıtıldı.


        Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Göksun'daki okullarda eğitim gören çocuklar için çalışma yapıldığı bildirildi.

        Kış günlerinde çocukların yüzünü güldürmek amacıyla gönüllüler tarafından örülen berelerin ilçedeki öğrencilere ulaştırıldığı kaydedildi.

        Paylaşımda, "Çocuklarımız soğuk kış günlerinde bir bereyle değil, aynı zamanda gönülden gelen bir tebessümle ısınsın istedik. Emeği geçen tüm gönüllülerimize teşekkür ediyor, çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu en büyük kazancımız olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Bolu'da firari hükümlü yakalandı
        Bolu'da firari hükümlü yakalandı
        Kaybolan zihinsel engelli, 20 saat sonra ormanda bulundu
        Kaybolan zihinsel engelli, 20 saat sonra ormanda bulundu
        Nüfusu 1 yılda 2 bin kişi artan Kırbıscık ilçesi köy olmaktan kurtuldu
        Nüfusu 1 yılda 2 bin kişi artan Kırbıscık ilçesi köy olmaktan kurtuldu
        Bolu'da kaybolan zihinsel engelli vatandaş 20 saat sonra sağ bulundu
        Bolu'da kaybolan zihinsel engelli vatandaş 20 saat sonra sağ bulundu
        Bolu'nun can damarı Gölköy'de su seviyesi yüzde 62 oldu
        Bolu'nun can damarı Gölköy'de su seviyesi yüzde 62 oldu
        Bolu'da kayıp zihinsel engelli birey 20 saat sonra ormanlık alanda bulundu
        Bolu'da kayıp zihinsel engelli birey 20 saat sonra ormanlık alanda bulundu