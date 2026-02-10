Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da kayıp zihinsel engelli birey 20 saat sonra ormanlık alanda bulundu

        Bolu'nun Göynük ilçesinde kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli bireye 20 saat sonra ormanlık alanda sağ ulaşıldı.

        Giriş: 10.02.2026 - 11:44 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:44
        Bolu'da kayıp zihinsel engelli birey 20 saat sonra ormanlık alanda bulundu
        Bolu'nun Göynük ilçesinde kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli bireye 20 saat sonra ormanlık alanda sağ ulaşıldı.

        Dedeler köyünde yaşayan zihinsel engelli Mehmet Yıldız'dan (46) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 20 saatlik arama kurtarma çalışması sonucu Yıldız, evinden 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

        Yıldız, sağlık kontrolünden ardından ailesine teslim edildi.

