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        Bolu'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü

        Bolu'da su kanalına düşen otomobilde bulunan biri bebek 4 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:38
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        Bolu'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü
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        Bolu'da su kanalına düşen otomobilde bulunan biri bebek 4 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Ahmet Baysal Bulvarı'nda seyreden İ. Ö. idaresindeki 14 GE 611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sandallar Mahallesi mevkisinde su kanalına düştü.

        Kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İçinde su bulunmayan kanaldaki araçtan yara almadan kendi imkanlarıyla çıkan 3 kişi ile 1 bebeğin sağlık kontrolü yapıldı.

        Otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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