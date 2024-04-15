Bayram tatilinde Bolu'nun doğal güzelliklerini 139 bin 623 kişi ziyaret etti

Tabiat parkları ve ekolojik zenginliğiyle her mevsim misafirlerini ağırlayan Bolu'yu 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 139 bin 623 kişi ziyaret etti.

Temiz havası ve doğal güzellikleriyle "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan, her mevsim yerli ve yabancı turistin geldiği kentteki mili ve tabiat parkları, bayram ve eğitim öğretim ara tatilinde de en çok tercih edilen lokasyonlar arasında yer aldı.

Ankara ile İstanbul'a 2,5 saat mesafede bulunan, yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da Yedigöller ve Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı ildeki en çok ziyaret edilen tabiat zenginlikleri oldu.