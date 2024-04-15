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        Bayram tatilinde Bolu'nun doğal güzelliklerini 139 bin 623 kişi ziyaret etti

        Tabiat parkları ve ekolojik zenginliğiyle her mevsim misafirlerini ağırlayan Bolu'yu 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 139 bin 623 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:17 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:17
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        Bayram tatilinde Bolu'nun doğal güzelliklerini 139 bin 623 kişi ziyaret etti
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        Tabiat parkları ve ekolojik zenginliğiyle her mevsim misafirlerini ağırlayan Bolu'yu 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 139 bin 623 kişi ziyaret etti.

        Temiz havası ve doğal güzellikleriyle "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan, her mevsim yerli ve yabancı turistin geldiği kentteki mili ve tabiat parkları, bayram ve eğitim öğretim ara tatilinde de en çok tercih edilen lokasyonlar arasında yer aldı.

        Ankara ile İstanbul'a 2,5 saat mesafede bulunan, yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da Yedigöller ve Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı ildeki en çok ziyaret edilen tabiat zenginlikleri oldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentteki milli ve tabiat parklarına bayram tatilinde 139 bin 623 kişi geldi.

        Abant Gölü Milli Parkı 91 bin 280, Gölcük Tabiat Parkı 26 bin 480 ve Yedigöller Milli Parkı 18 bin 521 kişiyi ağırladı. Göksu, Sülüklü Göl, Sünnet Gölü ve Karagöl Tabiat parklarına ise 3 bin 342 kişi geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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