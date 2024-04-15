Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
Bolu'da çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.
Bolu'da çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.
Merkeze bağlı Akçaalan köyü çevresindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.
Ormanlık alandaki tarlada anız yangını olduğunu tespit eden ekipler, alevleri büyümeden söndürdü.
Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.
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