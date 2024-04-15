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        Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Bolu'da çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:27
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        Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Bolu'da çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.

        Merkeze bağlı Akçaalan köyü çevresindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

        Ormanlık alandaki tarlada anız yangını olduğunu tespit eden ekipler, alevleri büyümeden söndürdü.

        Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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