Bolu'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı

Kent genelinde yapılan 1290 trafik uygulamasında ise 30 bin 339 araç ve 25 bin 732 kişinin sorgusu yapıldı.

Toplamda 92 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 gram kokain, 12 uyuşturucu hap ve sentetik eczanın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonlarında ise 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilik sosyal medya hesabında, 8-14 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan uygulama ve faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Bolu'da geçen hafta asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan aralarında 18 hükümlünün de bulunduğu 21 şüpheli cezaevine gönderildi.

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