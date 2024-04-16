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        Bolu'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı

        Bolu'da geçen hafta asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan aralarında 18 hükümlünün de bulunduğu 21 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:17
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        Bolu'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı
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        Bolu'da geçen hafta asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan aralarında 18 hükümlünün de bulunduğu 21 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Valilik sosyal medya hesabında, 8-14 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan uygulama ve faaliyetler hakkında bilgi verildi.

        Kent genelinde 142 okul, 82 metruk bina ve 167 umuma açık yerde denetim yapan ekipler, 1913 kişinin kimlik bilgilerini sorguladı.

        Denetimlerde 4 tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve 14 mermiye el konulurken, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü yakalandı.

        Toplamda 92 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 gram kokain, 12 uyuşturucu hap ve sentetik eczanın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonlarında ise 3 zanlı gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 21 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kent genelinde yapılan 1290 trafik uygulamasında ise 30 bin 339 araç ve 25 bin 732 kişinin sorgusu yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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