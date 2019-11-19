Bolu’da, 4 ev, 3 ahır ve 7 samanlık yangında kül oldu

Bolu merkeze bağlı Tekkedere köyünde çıkan yangında alev alev yanan 4 ev, 3 ahır ve 7 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Tekkedere köyü Devren Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Muammer Öztürk’ün evinde ilk belirlemelere göre elektrik panosunda meydana gelen arızadan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Muammer Öztürk’ün evinin yanında bulunan Halit, Yetiş ve Adem Öztürk'e ait evler ile 3 ahır ve 7 samanlığa sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu ve Dörtdivan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Can kaybının yaşanmadığı yangından ev, ahır ve samanlıklar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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