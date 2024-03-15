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        Bolu'da okul bahçesindeki parmaklıkların kırılmasıyla su kanalına düşen 2 öğrenci yaralandı

        Bolu'da okul bahçesindeki demir parmaklıkların kırılması üzerine su kanalına düşen 2 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:01
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        Bolu'da okul bahçesindeki parmaklıkların kırılmasıyla su kanalına düşen 2 öğrenci yaralandı
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        Bolu'da okul bahçesindeki demir parmaklıkların kırılması üzerine su kanalına düşen 2 öğrenci yaralandı.

        İzzet Baysal Mahallesi'ndeki Behiye Baysal Ortaokulunun bahçesindeki demir parmaklıklar, öğrencilerin üzerine çıkması sonucu ağırlığa dayanamayarak kırıldı.

        Bu sırada 2 öğrenci parmaklıklarla yaklaşık 3 metre yükseklikten bitişikteki su kanalına düştü.

        Öğrencilerin durumu bildirdiği öğretmen ve okul idarecilerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, su kanalına düşen M.A.A. (14) ve B.D'yi (14) kurtarmak için çalışma başlattı.

        Merdivenle su kanalına inen itfaiye ve sağlık personeli, ilk müdahalenin ardından öğrencileri sedyeye alarak ambulansa taşıdı.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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