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        Kiralık otomobille uçuruma yuvarlanarak ölen sürücü takip sistemi sayesinde bulundu

        BOLU'da araç kiralama şirketine teslim edilmeyen otomobil, araçta bulunan takip sistemi sayesinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 19:24 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:30
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        Kiralık otomobille uçuruma yuvarlanarak ölen sürücü takip sistemi sayesinde bulundu
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        BOLU'da araç kiralama şirketine teslim edilmeyen otomobil, araçta bulunan takip sistemi sayesinde bulundu. Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaza, dün Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki Bayraktepe mevkisinde meydana geldi. Yedigöller Milli Parkı yönünden Bolu istikametine giden İsmail Uçar (49) yönetimindeki 14 ABR 112 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç kiralama şirketi dün kendilerine teslim edilmeyen otomobilin üzerindeki araç takip sisteminden yerini belirledi. Otomobilin bir gündür hareket etmediğinin belirlenmesi üzerine olay yerine 112 Acil, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, kiralık otomobili uçuruma yuvarlanmış şekilde buldu. Ekipler tarafından yapılan incelemede sürücü İsmail Uçar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Uçar'ın cansız bedeni araçtan çıkarılarak uçurumdan yukarı taşındı. Uçar'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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