        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Boluspor, Erdem Dikbasan'ı renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Erdem Dikbasan'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:03 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:03
        Boluspor, Erdem Dikbasan'ı renklerine bağladı
        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Erdem Dikbasan'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Erdem Dikbasan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

        Açıklamada, 23 Kasım 2000 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğan Erdem'in, profesyonel kariyerinde Darıca Gençlerbirliği, Karacabey Belediyespor, Karaman FK, Kırklarelispor ve GMG Kastamonuspor formaları giydiği bilgisine de yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

