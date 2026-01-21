Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yargılandığı "Cumhurbaşkanı'na hakaret" davasında karar

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 22:17 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:17
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yargılandığı "Cumhurbaşkanı'na hakaret" davasında karar
        Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmalarını talep etti.

        Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, yaptıkları açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

        Mahkeme hakimi, üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından sanıkların ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

        - İddianameden

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21-26 Mart 2025 tarihlerinde CHP Bolu İl Başkanlığınca Demokrasi Meydanı, Kardelen Meydanı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi'nde Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla düzenlenen eylemlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç'un konuşmalarında kullandıkları ifadeler nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

        Hazırlanan iddianamede Özcan, Karagöz ve Uç'un "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

