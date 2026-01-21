Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitirenler yürüyüşle anıldı

        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının 1. yılında, hayatını kaybeden 78 kişiyi anmak için yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:51 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:51
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitirenler yürüyüşle anıldı
        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının 1. yılında, hayatını kaybeden 78 kişiyi anmak için yürüyüş yapıldı.

        İzzet Baysal Anıtı önünde bir araya gelen aileler ve vatandaşlar, ellerinde karanfiller ve yangında hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı pankartla İzzet Baysal Caddesi'nden Anıtpark'a kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, yaptığı açıklamada, olayın üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatarak, "Ateş düştüğü yeri yakar. 78 canın ailesinin bu bir yılda ne çektiğini ancak biz aileler tam olarak idrak edebiliriz." dedi.

        Gültekin, olaydan hemen sonra düzenlenen bilirkişi raporunda birinci derecede sorumlu olanlardan belki de en önemlisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunun net şekilde ortaya konduğunu söyledi.

        Artık sabırlarının tükendiğini belirten Gültekin, "Bir yıldan beri susuyoruz, sabrediyoruz. 'Bizim bilmediğimiz işler vardır.' diyoruz ama sabrımız tükendi. 40 yıllık yuvam, 40 dakikada yok oldu." diye konuştu.

        Gültekin, yargılama sürecine değinerek, "Mahkeme yürekli bir karar, netice itibarıyla ses getiren bir karar verdi. Hakimlerin hepsine adaletli karar verdikleri için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının 12 sanık hakkında verilen kararların bozulmasını istemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Gültekin, şunları kaydetti:

        "Savcılığın tabii istinaf kararı kamuoyunda infial oldu. Hiç infial etmeyin. Allah'ın izniyle Adapazarı'nda İstinaf Mahkemesi'nde de yürekli ve vicdanlı hakimlerin olduğunu biliyoruz. Yeter ki siz bize destek olun. Yeter ki acılı aileler, birliğimizi ve beraberliğimizi, bu kararlılığımızı devam ettirelim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adalet mutlaka tecelli edecek."

        Gültekin, her 21 Ocak'ta bir araya gelerek kaybettikleri 78 canı anacaklarını dile getirerek, gençlere de bu anma etkinliklerini devam ettirmeleri yönünde vasiyette bulundu.

        - "Evladımın yüzünü açıp bakamadım"

        Yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı yitiren Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay da sürecin, aslında iyilerle kötülerin, zalimlerle mazlumların mücadelesi olduğunu söyledi.

        Evladını öpüp koklayarak toprağa veremediğini anlatan Gençbay, "Evladımın yüzünü açıp bakamadım çünkü DNA testiyle evladımı tespit etmişlerdi." dedi.

        Gençbay, işletme sahiplerinin hiç kimseye haber vermeden otelden kaçtığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu, mahkeme kararıyla da teyit altına alındı. Kaçarken de birbirleriyle iletişime geçerek, 'Hiçbir misafire haber vermeyin. Kendiniz halletmeye çalışın.' düsturuyla hareket ettiler. Kaybettiğimiz bütün canlar orada kalan misafirlerdi. Yaralılarımız orada kalan misafirlerdi. İşletme sahibinin yakını, işletmecisi, işletme sahibi ya da oradaki personelden hiçbir kimsenin ne canına ne hayatına hiçbir zarar gelmedi. Bu tesadüf olamaz."

        Mahkeme kararına değinen Gençbay, "Toplum vicdanında yer etti bu karar. 11 kişi hakkında olası kastla cezalandırmaya hükmedildi. 30'un üzeri sanık burada çeşitli suçlardan cezalandırıldı. Bu kararı sulandırmamamız, örselemememiz gerekiyor. Bu kararın arkasında 78 can ve o 78 canın aileleri var. Bu karar gerçekten dokunanı yakar. Onun için buna toplum olarak da sahip çıkıp inşallah hukuk tarihine de geçmiş emsal karar olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Gençbay, Başsavcılığın istinaf başvurusuna ilişkin, "Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili ceza dairesinden bunlara itibar etmeyeceğini, bu kararın korunacağını ve dolayısıyla hukuk tarihine geçen, toplum vicdanında yer eden bu kararın da inşallah kesinleşerek hukuk tarihimizde yerini almasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Abdurrahman Gençbay, "organize kötülük" olarak tanımladığı olayda sorumluluğu olanların peşinde olacaklarını, hak ettikleri cezayı alıncaya kadar da mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

        Açıklamaların ardından aileler ve vatandaşlar Atatürk büstünün bulunduğu alana karanfil bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

