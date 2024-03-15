AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, Sağlık Bakanı Koca'nın ziyaretini değerlendirdi:

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, kentin ulusal değil uluslararası bir sağlık markası olması için verdiği destek ve müjdeler için teşekkür ederek, "İnşallah en yakın sürede projelerimizi hayata geçiririz ve Bolu'muz, Türkiye'de ve uluslararası arenada adından turizmle sağlıkla sanayiyle söz ettiren bir il olur." dedi.

Demirkol, yaptığı açıklamada, 13 Mart'ta kenti ziyaret eden Bakan Koca ile güzel bir program gerçekleştirdiklerini belirtti.

Koca'nın sağlık çalışanları ve esnafla bir araya geldiğini aktaran Demirkol, "Esnafımızla kucaklaşması, halkımızın Sayın Bakanımıza olan samimiyetleri, kucaklayışları da ayrıyeten ziyarete renk kattı. Hem halkımıza güzel karşılamaları hem de ziyaretleri dolayısıyla Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Demirkol, Bakan Koca'nın Bolu ziyaretine bazı müjdelerle geldiğini dile getirerek, "Daha öncesinde kendisiyle konuşmuştuk ve talebimizi iletmiştik. İlimizin sağlık alanında bölge ili olması hasebiyle ve bölgemize de hitap etmesi nedeniyle sağlıkta çok daha ileriyi hedefliyoruz. Sağlık turizmi hedefliyoruz, termal sağlık turizmini hedefliyoruz. Projelerimizde de bunları şehir hastanesiyle birlikte koyduk. Sayın Bakanımız da bu taleplerimizi değerlendirip ziyarette de müjdelerini vermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Koca'nın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitenin bulunduğu alana 600 yataklı şehir hastanesi konseptinde hastane sözü verdiğini belirten Demirkol, şöyle devam etti:

"Onunla birlikte devam eden 150 yataklı Kadın Doğum Hastanesi projesinin yanı sıra 150 yataklı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi noktasında sözü de bunun üzerine eklemiş oldu. Yine kendisine bölge hastanemiz olması sebebiyle bir PET-CT talebimizi ilettik. Özellikle onkoloji hastalarımız için genel cerrahideki muayenelerde oldukça talep oluyor ve il dışına gitmek durumunda kalıyoruz. Bölgemizde yok. Bölgemize de hitap edecek PET-CT cihazını da yine Sayın Bakanımız Fahrettin Koca müjde verdi."

Demirkol, şehir hastanesi konseptinde hastane, PET-CT ile Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin Bolu için önemli olduğunu vurgulayarak, "Aslında ilimizin ulusal değil, uluslararası bir sağlık markası olması için vermiş olduğu destekler ve müjdeler için ilimiz adına kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. İlimize hayırlı olsun. İnşallah en yakın sürede projelerimizi hayata geçiririz ve Bolu'muz, Türkiye'de ve uluslararası arenada adından turizmle sağlıkla sanayiyle söz ettiren bir il olur." şeklinde konuştu.