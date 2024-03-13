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        Bakan Koca: MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısı, 23 milyon kişi (2)

        'BOLU'YA600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ KONSEPTİNDE HASTANE YAPMA ÇALIŞMAMIZ VAR'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce programının ardından Bolu'ya geçerek AK Parti İl binası önünde Bolu Belediye Başkan adayı Muhammet Emin Demirkol ve partililer tarafından karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 19:52 Güncelleme: 13.03.2024 - 19:55
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        Bakan Koca: MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısı, 23 milyon kişi (2)
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        ‘BOLU’YA600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ KONSEPTİNDE HASTANE YAPMA ÇALIŞMAMIZ VAR’

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce programının ardından Bolu’ya geçerek AK Parti İl binası önünde Bolu Belediye Başkan adayı Muhammet Emin Demirkol ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Koca, İzzet Baysal Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Yıldırım Beyazıt Camiinde ikindi namazını kılan Bakan Koca, cadde boyunca esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Bolu Valisi Erkan Kılıç’ı da ziyaret eden Bakan Koca, son olarak Sağlık Mahallesinde bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Bolu’da bir eğitim ve araştırma hastanesinin bulunduğunu belirterek, “440 yataklı bir hastane ama giderek eskidiğini biliyoruz. Bolu’nun ihtiyaçlarının daha da arttığını biliyoruz. İnşaatı devam eden 252 yataklı fizik tedavi hastanemiz şu an yüzde 30 seviyesinde. Bir diğer hastanemiz ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi. Bununla ilgili de haftaya bugün ihalesi yapılmış olacak. 47 bin metrekare kapalı alanlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Fizik tedavi hastanesi de 64 bin metrekare kapalı alana sahip büyük bir hastane. Bunun dışında bizim Bolu’da ihtiyaç olarak gördüğümüz talebin artmasıyla birlikte yatak kapasitesini artırmak gerektiğini biliyoruz. Eski Devlet Hastanesinin olduğu yere 150 yataklı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile birlikte ilave 600 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane çalışmamız var. Dolayısıyla bin yatağın üzerinde olabilecek eğitim araştırma hastanesi fonksiyonuyla hizmet verecek bir hastaneye sahip olmuş olacağız.” dedi.

        Bakan Koca, açıklamalarının ardından kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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