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        Bolu'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:08 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:08
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        Bolu'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunda Gerede'den Karabük istikametine seyreden Süleyman A. idaresindeki 55 ABJ 927 plakalı otomobil, Çağış köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

        Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken otomobildeki Emine Ş, Miyase A, Filiz A. ve Ali Niyaz Ş. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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