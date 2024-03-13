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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, ulusal televizyon kanalında projelerini anlattı

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, katıldığı televizyon programında projeleri hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:25
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, ulusal televizyon kanalında projelerini anlattı
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, katıldığı televizyon programında projeleri hakkında bilgi verdi.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, 24 TV'de yayımlanan Moderatör Kuşağı programında İbrahim Güneş'in sorularını yanıtlayan Demirkol, hafta sonu açıkladığı 101 projesini anlattı.

        Demirkol, sağlık alanında yaptıkları nitelikli işlerle Bolu'yu sağlıkta ilk 5'e yerleştirdiklerini belirterek, "Bolu'yu, bölgemizdeki şehirlerin de geldiği sağlık şehri haline getirmiştik. O yüzden beni tanıyanlar bu projelerin az bile kaldığını bilir. Çünkü biz proje ve yatırımla konuşulmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bolu'da geçen 5 yıllık dönemde huzur ve güven kaybı olduğunu aktaran Demirkol, şunları kaydetti:

        "Başarısızlıklarla dolu, vadedilen yaklaşık 52 projenin sadece 5'inin, 6'sının gerçekleştiği, bunun dışındakilerin gerçekleşmeyip acil kurtarma butonlarıyla gündemin manipüle edildiği, genel siyasetin tam ortasında kaldığı bir Bolu gördük. O yüzden de kayıp 5 yılımız var. Proje kitapçığımızda 14 mega olmak üzere 101 proje açıkladık. Bu 101 projemizde kayıp 5 yılımızla birlikte önümüzdeki 5 yılın içine alındığı toplam 10 yıllık süreci aslında hayal ettik."

        - "Biz ahlak ve edep temelli siyaset yürütüyoruz"

        Demirkol, proje ve yatırımlarıyla kente huzur ve güven getireceğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Şu anki Belediye Başkanı 5 yıl önce seçildi. Kendisi 5 yılı kavgalarla geçirmiş oldu. Biz ahlak ve edep temelli siyaset yürütüyoruz. Bizim gönüllülerimiz, teşkilatımız var. Kimseyi rencide etmeden çalışıyoruz. Lansmanlarımıza, projelerimize zorla insanlar getirmiyoruz. Kendi imkanlarımız ve gönüllerimiz içerisinde bu hizmeti sunuyoruz. Problemler her sorulduğunda ve her sıkışıldığında dün olduğu gibi acil kurtarma butonuna yani mülteci butonuna basılması, iftiralar atılması, hakaretler edilmesi... Biz bu gündemin tamamen dışında kalacağız."

        Mevcut Belediye Başkanı'nın Bolu'yu huzursuzluğa sürükleme hedefinde olduğunu vurgulayarak, "Buton eskisi gibi çalışmıyor. Bize taş atana gül atmaya devam edeceğiz. Cumartesi günü yapmış olduğumuz büyük proje lansmanıyla rakipleri endişelendirdik. Bu endişe sonucunda da bu açıklamalar geldi. Biz sahada önde olduğumuzu biliyorduk. Proje toplantımız bunu gösterdi. Dünkü açıklamalar da bunun göstergesi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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