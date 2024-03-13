Bolu'da yaralı bulunan baykuş tedavi edilerek doğaya salındı

Yaklaşık bir hafta süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından iyileşen baykuş, Bolu Gölköy Barajı'nda doğaya salındı.

Büyük Cami Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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