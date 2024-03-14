Bakan Kacır: Uzay bilimi ve teknolojilerinde de başarı hikayesi yazacağız

SANAYİve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde havacılıkta, savunma sanayisinde nasıl başarı hikayeleri yazmışsak, uzay bilimi ve teknolojilerinde de benzer bir başarı hikayesi yazacağız. Bugün savunma sanayisinde 80 binden fazla Türk mühendisi, teknisyeni milli projelere omuz veriyor" dedi.

Bakan Kacır, bir dizi ziyarette bulunmak için Bolu'ya geldi. İlk olarak Bolu Valiliği'ni ziyaret eden Kacır'a öğrenciler tarafından çiçek hediye edildi. Daha sonra Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın makamında protokol üyeleriyle bir araya gelen Kacır, ardından ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programına katıldı. Salonu dolduran yüzlerce öğrenci, Kacır ile Gezeravcı'yı alkışlarla karşıladı. Programda öğrencilere seslenen Kacır, uzay ve havacılık alanında üretilen yerli ve milli hava teknolojilerini anlattı.

'GENÇLERİMİZİN BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR'

Kacır, "Türkiye'de Milli Teknoloji Hamlesi adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bütün çalışmaların öznesi Türk gençliğidir, TEKNOFEST kuşağıdır. Cumhuriyetin ikinci asrını, kuruluşunda tam bağımsızlık mayasıyla kurulmuş cumhuriyetin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' yapmamızı sağlayacak işlere sizler öncülük edecek, sizler imza atacaksınız. Biliyoruz ki Türk gençliğinin önünü açtığımızda, onların yanında olduğumuzda önlerindeki engelleri kaldırdığımızda, bizim gençlerimizin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bunu Türkiye'nin gençleri, savunma sanayiinde, milli havacılıkta ispat ettiler. Türkiye 20'nci yüzyılın havacılık ülkelerinden biri maalesef olamamıştı. Olabilir miydik? Elbette olabilirdik. Bizim başkalarından ne eksiğimiz var? 20'nci yüzyılda bu ülkede milli havacılığı geliştirmek üzere yola çıkan Vecihi Hürkuş'ların, Nuri Demirağ'ın maalesef önü kesilmiş; hikayeleri akamete uğratılmıştı" diye konuştu.

'DEMİRAĞ FESTİVALLER, ŞENLİKLER DÜZENLEMİŞ'

Kacır, TEKNOFEST'in yapıldığı Atatürk Havalimanı'nda 60 yıl önce de TEKNOFEST'ler düzenlendiğini aktararak, "Nuri Demirağ tarafından yapılmış. Adı TEKNOFEST değil; ama yerli uçaklar üretilmiş, uçaklar uçurulmuş. Nuri Demirağ'lar istemiş arzu etmiş ki Türk gençlerinin arasından bu uçakların pilotları yetişsin, geliştirecek mühendisler, teknisyenler yetişsin. 'Gök Şenlikleri' adıyla aynı havalimanında TEKNOFEST'ten 60 yıl önce Nuri Demirağ festivaller, şenlikler düzenlemiş. Gök okulları açmış. Hem İstanbul'da hem memleketi Sivas'ta; ama maalesef bütün o serüven engellenmiş, akamete uğratılmış. Nuri Demirağ'ın bu işleri yaptığını biliyoruz" dedi.

'SİZLER BU BAYRAĞI, ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIYACAKSINIZ'

Kacır, Türkiye'nin havacılıkta paradigma değişikliğini yakaladığını vurgulayarak, "Teknolojinin hangi istikamette evrildiğini erken aşamada tespit ederek ve bu değişime hızla hazırlanarak insansız hava araçlarında muazzam bir başarı ortaya koydu. Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Anka, Aksungur, Akıncı, Anka 2, Anka 3, Kızılelma. Sadece bunlar mı? Havacılıkta Hürkuş, Hürjet, Atak, Atak2, Gökbey ve Kaan. Bunu sizler gibi gencecik, pırıl pırıl, bu ülkenin öz evlatları başardı. Demek ki güçlü bir irade olduğu zaman Türk milletinin evlatları, Türkiye'nin mühendisleri, teknisyenleri dünyanın en iyi işleri başarabilecek kabiliyette. İnanıyoruz ki sizler bu bayrağı, çok daha ileriye taşıyacaksınız. Önümüzdeki dönemde havacılıkta, savunma sanayisinde nasıl başarı hikayeleri yazmışsak, uzay bilimi ve teknolojilerinde de benzer bir başarı hikayesi yazacağız. Bugün savunma sanayisinde 80 binden fazla Türk mühendisi, teknisyeni milli projelere omuz veriyor" dedi.

GEZERAVCI: UZAYA SERT İNİŞ HEDEFİMİZ VE BU YÖNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Kacır'ın konuşmasının ardından Alper Gezeravcı da öğrencilere hitap etti. Gezeravcı, "Yakın süreçte, güncellenmiş bir tarih, takvim kapsamında uzaya sert iniş hedefimiz ve bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Amerika'dan tersine beyin göçüyle ülkemize tekrardan dönmüş değerli bir hocamızın önderliğinde, bununla ilgili çalışmalar çok ciddi şekilde devam ediyor. Uzaya götürdüğümüz deneylerden bir tanesi de bu hedefe ilişkin, Ay'a sert iniş yapmak için tasarlanan kendi roketimizin yakıt sistemindeki, hibrit yakıt sistemindeki yanma sürecini simüle etmek, deneylerden bir tanesiydi. Çalışmalar birbirine entegre. Birbirinden bağımsız olarak devam ediyor gibi görünse de yapılan çalışma, bir diğerini destekler mahiyette devam ediyor. Fırlatma operasyonlarını gerçekleştirebilecek bir rampanın işletmesini de kendimiz yapacak şekilde planlamalarımız devam ediyor. Devlet büyüklerimiz ilerleyen süreçte, bununla ilgili güzel müjdelerini de uygun gördüklerinde paylaşacak. Uzay alanında birbirinden bağımsız 10 tane hedefimiz koyuldu ve bu hedefe yönelik olarak çalışmalarımız devam ediyor. Spesifik olarak gerçekleştirdiğimiz görev, Türk astronot ve bilim misyonu" diye konuştu.

Kacır, daha sonra Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'na geçip, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.