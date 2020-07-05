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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastalanan köpek, hayvan ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

DHA

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da Yedigöller Milli Parkı'na kamp yapmak için gelen İren Kolsuz'un hastalanan köpeği, Bolu'da ilk tedavisinin ardından belediyenin hayvan ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi. Kamp yapmak için Bolu Yedigöller´e gelen İren Kolsuz, köpeğinin hastalanması üzerine şehir merkezinde bulunan veteriner hekime giderek köpeğini muayene ettirdi. Köpeğinin nefes almakta güçlük çektiğini, kalbinde problem olduğunu ve Ankara´da müdahale edilebileceğini öğrenmesi üzerine Bolu Belediyesi'ni arayan İren Kolsuz, belediye ekiplerinden yardım istedi. Bolu Belediye Meclis üyesi ve Bolu...

Hastalanan köpek, hayvan ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da Yedigöller Milli Parkı'na kamp yapmak için gelen İren Kolsuz'un hastalanan köpeği, Bolu'da ilk tedavisinin ardından belediyenin hayvan ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.<br>Kamp yapmak için Bolu Yedigöller´e gelen İren Kolsuz, köpeğinin hastalanması üzerine şehir merkezinde bulunan veteriner hekime giderek köpeğini muayene ettirdi. Köpeğinin nefes almakta güçlük çektiğini, kalbinde problem olduğunu ve Ankara´da müdahale edilebileceğini öğrenmesi üzerine Bolu Belediyesi'ni arayan İren Kolsuz, belediye ekiplerinden yardım istedi. Bolu Belediye Meclis üyesi ve Bolu Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Tahsin Mert Karagöz, yardım talebi kendilerine ulaşır ulaşmaz İren Kolsuz ile görüşerek köpeğinin Ankara´ya sevk edilmesi için harekete geçti.<br>`ANKARA´DA TEDAVİ EDİLEBİLECEĞİNİ ÖĞRENDİM´<br>Bolu Belediyesi´ne ilgisinden ve yardımlarından dolayı teşekkür eden İren Kolsuz; "Köpeğimle birlikte hafta sonu için Yedigöller´de kamp yapmaya gelmiştik ve köpeğim birdenbire rahatsızlandı. Aracım olmadığından dolayı oradaki vatandaşların yardımı ile merkezde bir veterinere geldik. Burada köpeğimin Ankara´da tedavi edilebileceğini öğrendim ve hemen Bolu Belediyesi´ni arayarak yardım istedim. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler ve köpeğimle birlikte Ankara´ya transferimiz için bize yardımcı oldular. Çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.<br>Tahsin Mert Karagöz ise, "Belediyemizin çalışmalarıyla birlikte ekiplerimiz hızlı bir şekilde yönlendirildi ve şu an canımız buradan yola çıktı. Ankara´ya gidiyor ve umarım eski sağlığına kavuşacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-07-05 12:24:33<br>

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