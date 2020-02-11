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Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nün il genelindeki sağlık kuruluşlarında kullanılan sargı bezlerini ayırdı, katladı. Kamuya yararlı bir işte çalışarak hem kendilerine, hem topluma katkı sağladı.



HÜKÜMLÜLER SAĞLIKTA ÇALIŞTI

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, tarafından denetim altındaki yükümlülere ağız ve diş sağlığı, sigarayı bırakma yöntemleri, kanser ve korunma yolları, organ bağışının önemi gibi eğitimler verildi. Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bolu İl Sağlık Müdürlüğü arasında varılan mutabakata göre sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan sargı bezlerinin ayrılması, katlanması ve sterilize öncesi işleri sağlık görevlilerinin denetim ve gözetiminde hükümlülerce yerine getirildi. Yükümlüler, sorumluluk taşıyan bireyler olarak vatandaşların sağlık hizmetinde kullanılacak bu ekipmanların oluşturulmasında çalıştıkları için memnun olduklarını dile getirdi.

Denetim altındaki yükümlülere böylelikle faydalı bireyler olmasını sağlama, sağlık konularında bilinçlenme, sosyalleşmelerini teşvik etme gibi temel prensiplerle topluma kazandırılması hedefleniyor. Hükümlüler bir kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşun belli bir hizmetinde çalıştırılabiliyor. Hükümlülerin çalıştırılabileceği işler ise onların mesleği, becerisi, toplumun güvenliği gibi kriterler dikkate alarak belirleniyor.