Boluspor: 2 - Giresunspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasının açılış maçında Boluspor, evinde Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında açılış maçında Boluspor ile Giresunspor, karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla Boluspor kazandı.
Boluspor'a galibiyete getiren golleri 12'de Jefferson ve 57. dakikada Giresunsporlu Talha Ünvan kendi kalesine attı. Giresunspor'un tek golünü ise 48. dakikada Talha Ünvan kaydetti.
Bu sonucundan ardından Boluspor, puanını 42'ye yükseltti. Karadeniz ekibi ise 7 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Bodrum FK'ya konuk olacak. Giresunspor ise evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1’inci Lig'in 26’ncı haftasında Boluspor, kendi sahasında Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.
12’nci dakikada sağ kanattan Gigic’in ceza sahası içerisine attığı pasta topla buluşan Jefferson'un şutu ağlarla buluştu: 1-0.
29’uncu dakikada Oğuz Kağan’ın sağ kanattan çektiği şutta kaleci Erkan topu son anda çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
48’inci dakikada rakip oyuncudan seken topu önünde bulan Talha’nın ceza sahası dışından çektiği şut ağlara gitti: 1-1.
57’nci dakikada kulanılan serbest vuruşta Oulare’nin kafa şutunu çıkarmak isteyen Talha, kendi kalesine gol attı. 2-1
Karşılaşma Boluspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Şenol Bektaş, Onur Gülter
BOLUSPOR: Çağlar, Oulare, Posmac, Onur, Ercan, Nogueira (Dk. 83 Kubilay), Oğuz Kağan (Dk. 90+1 Diarrassouba), Anıl (Dk. 46 İshak), Tunahan (Dk. 90+1 Hüsamettin), Avramovski, Gigic (Dk. 88 İsgandarlı)
GİRESUNSPOR: Erkan, Mehmet, Anıl, Kadir, Ertuğrul, Furkan, Enishan, Faruk, Şahin (Dk. 88 Şenel Hami), Alperen (Dk. 81 Ali Emirhan), Talha
GOLLER: Dk. 12 Jefferson, Dk. 57 Talha (KK) (Boluspor) - Dk. 48 Talha (Giresunspor)
SARI KART: Ertuğrul, Talha (Giresunspor)