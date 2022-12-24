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HABERTURK.COM

Yüklü miktarda borcu olan bir kadın, kızının Facebook hesabından kendi ölümünü ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştı ve daha inandırıcı kılmak için 'kefen' içindeki karelerini yükledi.

Daily Star'ın haberine göre Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki bir kadın, bir kadın borcu olduğu kişiye parayı 20 Kasım'a kadar geri ödeyeceğine söz verdi ancak son gün parayı 6 Aralık'a kadar geri vereceğini söyleyerek uzatma istedi.

Bu olaydan kısa bir süre sonra ise kızının Facebook sayfasında annesinin bir kazada öldüğünü söyleyen bir yazı yer aldı.

Gönderi, borcu olan kadının evinin yakınındaki bir köprüde meydana gelen bir kazada öldüğünü ve cenazesinin Endonezya'nın Aceh bölgesinde gömüleceğini söyledi.

Kızının Facebook sayfasındaki resimlerde, kadının kefen içerisindeki fotoğrafları ve bir hastane arabasında ceset torbasının fotoğrafı yer aldı.

Adı sadece "L" olarak açıklanan kadının 'ölümü' borcunu bekleyen kişi de dahil pek çok kişi tarafından şüpheli bulundu. Özellikle sedyedeki ceset karesinin bir filmden sahne olduğunun anlaşılmasıyla şüpheler daha da arttı. Kadının kızı Najwa Almira Ginting daha sonra gerçeği kabul etti ve annesinin hala canlı olduğunu ve sadece borcu nedeniyle ölü taklidi yaptığını söyledi.

Kızı annesinin bu aldatmaca için affedilmesini istedi. Borçlandığı Maya Gunawan'ın parasının da ödenmemiş durumda olduğu belirtildi.

* Haberin görselleri Maya Gunawan'ın Facebook hesabından alınmıştır.