Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. 19 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da Medical Park Stadyumu'nda başlayacak olan karşılaşmayı Hakem Ali Şansalan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Ali Saygın Ögel yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda eden, Süper Lig'de ise sancılı bir süreç yaşayan Trabzonspor, komşusu Çaykur Rizespor karşısında Karadeniz derbisinde moral arıyor.

RİZE'YLE 39. RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trabzon'da oynanacak maçla ligde 39. kez karşı karşıya gelecek. Konuk ekip, yeşil-mavililer Trabzon'da oynanan maçlarda sadece 1 galibiyet elde ederken deplasmanda ise Trabzonspor 14 senedir yenemiyor.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 38 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 81 gole, Çaykur Rizespor 31 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR'UN EVİNDE TEK YENİLGİSİ VAR

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor tek yenilgisi 30 Ekim 2006 tarihinde 1-0 sonuçla alırken 14 yıldır ise rakibine sahasında yenilmiyor.

MORAL ADINA ÖNEMLİ MÜSABAKA

Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda etmesinin ardından tek hedefi Süper Lig kalan Trabzonspor, komşusu Çaykur Rizespor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak üst basamaklara doğru çıkışını sürdürmek istiyor. 14 puanla 14. sırada yer alan bordo-mavililer 15 puanla bir üst sırasında bulunan rakibi karşısında sahadan moralli ayrılarak zirve ile arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

BWAKAEME VE DJANİNY SEMEDO TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyen Nwakaeme ve Djaniny Semedo takımla çalışmalara başlaması teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini zorlu Çaykur Rizespor maçı öncesi güçlendirdi. Nwakaeme'nin yarınki karşılaşmada ilk 11'de olması beklenirken, Djaniny Semedo'nun ise kulübede olması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar le, Vıtor Hugo, Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak , Yusuf Sarı, Ekuban, Nwakaeme ve Afobe şeklinde çıkması bekleniyor.