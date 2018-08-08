Boris Johnson, peçe takan kadınları posta kutusuna benzetti

Boris Johnson geçen ay Brexit tartışmaları nedeniyle dışişleri bakanlığından istifa etmişti.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson peçe takan kadınları "posta kutusu" ve "banka soyguncularına" benzetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Alastair Burt, Johnson'ın Daily Telegraph gazetesindeki makalesinde dile getirdiği bu görüşlerin "belli ölçüde incitici" olduğunu söyledi.

İngiltere Müslüman Konseyi Johnson'ı "aşırı sağcıların ekmeğine yağ sürmekle" suçlarken, ana muhalefetteki bazı İşçi Partisi milletvekilleri eski Bakan'dan özür dilemesini istedi.

Lordlar Kamarası'nın muhafazakar üyelerinden Mohamed Iltaf Sheikh, Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri olabilmek için "Müslümanları sıçrama taşı olarak kullandığını" söyledi.

Johnson, Danimarka'da bu ay yürürlüğe giren peçe yasağına değindiği makalesinde 'peçenin yasaklanmasına' karşı olduğunu, ancak 'peçe takan kadınların kesinlikle çok gülünç göründüğünü' öne sürmüş ve "Posta kutusuna benziyorlar" demişti.

'Johnson'a saldırılması gülünç'

Johnson, Müslüman gruplarla kendi partisi ve muhalefetten gelen tepkilere henüz yanıt vermedi.

Ancak Johnson'a yakın bir kaynak, Press Association haber ajansına "Bu görüşleri nedeniyle Johnson'a saldırılması çok gülünç. Netameli konuları tartışmaktan vazgeçme tuzağına düşersek, liberal değerlerimiz için sesimizi çıkarmaktan vazgeçersek meydanı aşırılık yanlılarına bırakırız" diye konuştu.

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