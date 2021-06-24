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Boris Johnson: Bu yaz yurt dışı seyahatini reddetmiyorum

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gazetecilerin kendisine yurt dışı seyahati planlayıp planlamadığı sorusuna karşılık bu yaz yurt dışı seyahatini reddetmediğini söyleyerek ‘‘kararsız’’ olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı.

Boris Johnson: Bu yaz yurt dışı seyahatini reddetmiyorum
Boris Johnson, yurt dışı seyahati için kararsız
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Reuters / HABERTURK.COM

İngiltere Başbakanı Boris Johnson perşembe günü yaptığı açıklamada, hükûmetin iki doz Covid-19 aşısı olanlar için seyahat kısıtlamalarını gevşetmeyi düşündüğü için bu yıl yaz tatili için yurt dışına çıkmayı reddetmediğini söyledi.

Johnson gazetecilere verdiği demeçte, çift doz Covid-19 aşısı olmuş kişiler için seyahat kurallarını gevşetilmesinin uluslararası seyahat için bir olasılık olduğunu söyledi.

Yurt dışına seyahat edip etmeyeceği sorulduğunda ise kararsızlık açıklaması yapan Johnson, bu yaz için yurt dışı seyahat planını reddetmediğini de sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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