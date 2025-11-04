Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,74 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, büyük yatırım bankalarının yöneticilerinden gelen olası piyasa düzeltmesine ilişkin uyarıların ardından değer kaybederken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki seyre paralel günü satıcılı tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,09 puan artarak 71,87'ye yükseldi. Aynı döneme dair açıklanan dış ticaret verileri ise ihracatın yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolara ulaştığını gösterdi.