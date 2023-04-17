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Borsa 2007'den bu yana seçim rallisini unuttu

10 milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 45 günde Borsa İstanbul 5 kez yükseldi 5 kez düştü. Endeks en fazla tırmanışı yüzde 21 ile 18 Nisan 1999 seçimleri öncesi sergiledi. 2007'den önce ve 2002 seçimleri sonrası önemli ralliler gerçekleştiren borsa bu tarihlerden sonra ralliyi unuttu. En büyük düşüş ise yüzde 11.1 ile 20 ekim 1991 seçimleri öncesi oldu. Mahalli idareler ve halk oylamaları dahil son 21 seçimi baz aldığımızda 13 seçim öncesi yükselen endeks 8 seçimde düşüş kaydetti. Seçim sonrası da benzer bir hareket oldu. En büyük yükseliş yüzde 64 ile 20 Ekim 1991 seçimleri sonrası oldu.

Borsa 2007'den bu yana seçim rallisini unuttu

Her seçim öncesi ve sonrası borsada seçim rallisinden bahsedilir. Yatırımcılar da bu ralliden kazanç elde etmek için hazırda bekler. Ancak 1989'dan bu yana seçim öncesi ve sonrası borsanın 45'er günlük hareketlerini izlediğimizde özellikle son yıllarda borsanın seçim rallilerini unuttuğu görülüyor. Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 2007'den bu yana bir tek 1 Kasım 2015'te yüzde 6 yükselen endeks seçim sonrası ise 3 Kasım 2002 seçimleri sonrası sadece 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında sadece yüzde 1.2 değer kazanabildi.

SON 5 SEÇİMİN 3'ÜNDE DÜŞTÜ

1990'dan bu yana 10 milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 45 günde Borsa İstanbul 5 kez yükseldi 5 kez düştü. Endeks en fazla tırmanışı yüzde 21 ile 18 Nisan 1999 seçimleri öncesi sergiledi. 2007'den önce ve 2002 seçimleri sonrası önemli ralliler gerçekleştiren borsa bu tarihlerden sonra durdu. Seçim öncesi baz alındığında en son 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yüzde 18 tırmanan endeks o günden sonrası yapılan 5 seçim öncesi 45 günde 3 seçimde yatırımcısına kaybettirdi.

SEÇİM SONRASI DA DÜŞÜYOR

Seçim sonrasında ise 2002 seçimleri sonrası yüzde 13'lük değer artışı sergileyen borsa o günden sonrası yapılan 6 seçimden sonra sadece 1 kez yükseldi. Endekste en büyük düşüş ise yüzde 11.1 ile 20 Ekim 1991 seçimleri öncesi oldu. Seçim sonrasında en büyük yükseliş yüzde 64 ile 20 Ekim 1991 seçimleri sonrası gerçekleşti.

BELEDİYE SEÇİMLERİNİ SEVİYOR

Mahalli idareler ve halk oylamaları dahil son 21 seçimi baz aldığımızda ise 13 seçim öncesi yükselen endeks 8 seçimde düşüş kaydetti. Borsa İstanbul 7 mahalli idareler seçimi öncesi sadece 2 kez yatırımcıya kaybettirdi. Seçim sonrası da aynı performans devam etti. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere olaylı geçen son mahalli seçim olan 30 Mart 2019 seçimleri öncesi ve sonrası ise endeksin değer kaybetmesi dikkat çekti. Endeks halkoylamalarını da olumlu karşıladı.

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