Borsada 'Taze' dünya rekoru

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Borsa İstanbul'da bir dünya rekoru kırıldı. Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Taze Kuru Gıda hisseleri son 1 yılda yüzde 9 bin 612 tırmandı. Şirketin hisseleri son 1 ayda hemen her gün tavan olarak hissenin değerinin yüz kat artması sağlandı. Hissede asıl hareketin 10 Temmuz'da başladığı, bu tarihte hisse fiyatının 16 lira olduğu görülüyor. O gündün sonra 2 ay 10 günde hisse yüzde 3 bin 550 zıplayarak dün itibariyle 584 liraya ulaştı.

1.4 LİRAYA HİSSE DEVRİ YAPILDI

Şirketin KAP'a yaptığı bildirimler ve resmi belgeler izlendiğinde göze ilk çarpan 21 Mayıs'ta şirketin hisselerinin el değiştirmesi oluyor. Bu tarihte Nusret Yurter ve Nazire Erinç Yurter'in şirket sermayesinde sahip oldukları imtiyaz hakkı veren ve borsada işlem görmeyen 59.488,99 adet A grubu payların tamamı ile borsada işlem gören 646.500 adet B grubu paylar Hüseyin Avni Metinkale'ye satıldı. Bu paylar toplam şirket sermayesinin yüzde 70,599'una tekabül ediyor. Şirketin A grubu payları hisse başına 1,68 TL, B grubu paylar hisse başına 1,40 TL fiyattan satıldı. 21 Mayıs'ta 1.4 liraya satılan aynı hisse dün 584 liradan el değiştirdi. Bu işlem ile şirkette Nusret Yurter'in payı yüzde 0,06 olurken Hüseyin Avni Metinkale'nin payı yüzde 70,59'a çıktı.

BRÜT TAKAS GETİRİLDİ

İkinci olarak birkaç defa Borsa İstanbul'un Olağanüstü Fiyat oluşumuna karşı sorduğu soruya her seferinde "Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır" cevabı verildi. Borsa İstanbul 26 Ağustos'ta şirket hisselerine 3 ay süreyle "Brüt Takas", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir girişinin kısıtlanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler getirdi. O gün hisse fiyatı 117 liraydı. Yani brüt takas uygulamasından sonra bile şirket hissesi yaklaşık 5'e katlandı.

SERMAYESİ 1 MİLYON VE ZARARDA

Hissenin yükselişine göre dünya rekor kıran şirketin finansal bilgileri ve izahnamesine göre sermayesi sadece 1 milyon lira. Şirket bu sermayeyi 10 milyon lira yapmak için başvuru yapmış durumda. 1 milyon liralık sermayeye karşı şirketin dünkü piyasa değeri 584 milyon liraydı. Şirketin izahnamesindeki bilgilere göre yılın ilk yarısında 1.8 milyon lira hasılata karşı şirketin satışlarının maliyeti 1.9 milyon lira oldu. 2019 yılı ilk yarısında da şirketin satış yapmak için yaptığı harcamalar satışından daha fazla oldu. Son 4 yılda olduğu gibi bu yılın ilk 6 ayında da şirketin 1.5 milyon lira zararı bulunuyor. Şirketin aktiflerinin toplamı 6.4 milyon lirayken bu aktifin yüzde 56'sı olan 3.7 milyon lira borçlardan oluşuyor. Geçmiş yıllar zararları toplamı ise 4.4 milyon liraya çıkmış durumda.

KUYUMCUKENT'TE YÜZLERCE MAĞDUR YATIRIMCIDAN ÇAĞRI VAR

Son aylarda pandemi nedeniyle elindeki nakdi başka alanlarda kullanamayan ve bu nedenle borsaya akın eden yaklaşık 600 bin yatırımcının tecrübesizliği nedeniyle özellikle manipülatörlerin bu kişilerin birikimlerini çalmak için yaptığı hareketler mağdurlar yaratmaya devam ediyor. Habertürk'ün Mart 2020'den bu yana yaptığı onlarca haberle uyarma girişimlerine rağmen yatırımcılar kulaktan dolma bilgilerle para kazanma hevesiyle manipülatif hareketlerle günlerce tavan olan yüzde 100, 200 yükselen hisselere yatırım yaptı. Çoğunluğu küçük ve kolay hareket ettirilen bu hisselerde manipülatörlerin hisse belli bir fiyata geldikten sonra yaptığı satışlarla bir çok küçük yatırımcı mağdur olmaya başladı. Bunlardan birisi de Kuyumcukent Gayrimenkul hissedarları oldu. Bu hissenin bedelli sermaye artırımı sonucu rüçhan pazarında işlem gören hissesi 1 günde yüzde 327 yükseldi. Rüçhan hissesinin fiyatı ana hissenin fiyatının 2 katına çıktı. Rüçhan hissesinin ana hisseyi geçmesi halinde hisseyi bu fiyattan alanların zarar edeceğini dahi bilmeyen yatırımcıların yanıltılarak hisse satın alması sonucu olağanüstü tırmanarak diğer bir dünya rekoruna imza atan hisse ertesi gün gelişmenin haber yapılması ve doğal olarak manipülatörün yeterli vurgunu yapmasının ardından düşmeye başladı. Böylece yüksek fiyattan hisse alan bir çok küçük yatırımcı mağdur oldu. Kuyumcukent rüçhan pazarı mağdurları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul'dan hissede son günlerdeki bu hareketleri yapanların incelenmesini yapılan manipülasyonun açığa çıkarılmasını, sorumluların cezalandırılmasını ve zararlarının karşılanmasını talep ediyor.

'KREDİ ÇEKEREK HİSSE ALIP ZENGİN OLMA HAYALİ SİZİ FELAKETE SÜRÜKLER'

Dünyada tüm hisse senedi piyasalarının pandemi nedeniyle bir gün iyi 3 gün kötü olduğu, Borsa İstanbul'un da çoğu gün değer kaybettiği ortamda borsanın küçük hisseleri her gün tavan yaparak ilerliyor. Bu şirketlerin bir çoğunun zararda olması da dikkat çekiyor. Bu yükselişin nedeni ise çoğunlukla sosyal medyada yazılanlar ve kulaktan dolma bilgilerle borsada zengin olma hayali kuran ve şirketlerin bilançosuna yapısına bakılmadan manipülatif hareketlerle yükseltilmiş hisselerin cezbettiği yeni yatırımcıların satın alımları oluyor. Hisse senedi piyasasını bilmeyen bu kitle manipülasyonla yüzde 100,200 yükseltilmiş hisselerin bir kez daha bu kadar yükseleceğini düşünerek hisse alıyor. Bu alımlarla bazen tesadüfen şimdilik para kazananlar oluyor. Bunu gören arkadaşları ve çevresi de aynı hisseyi veya sosyal medyadan işaret edilen hisseleri satın alıyor. Şimdilik bu hisselere akın sürdüğü için yükselişler devam ediyor ve bu hisselerde bulunanlar para kazanıyormuş gibi görünüyor. Ancak bu akın bittiğinde çoğunluğu zararda ve bilançosu çok da iyi olmayan turizm, spor kulübü gibi gelirini artırması imkansız hisselerin de aralarında bulunduğu küçük hisselerin geri geleceğini bilmek çoğu uzmana göre zor değil. Uzmanlar özellikle manipülatörlerin "Evinizi, arabanızı satın, kredi çekin" şeklinde yönlendirilen küçük yatırımcıların bunları yapmaması konusunda yatırımcıları uyararak, "Kredi çekerek hisse alıp zengin olma hayali sizi felakete sürükler" diyor.