Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.173,42 %1,17
        DOLAR 32,2637 %-0,08
        EURO 34,9390 %0,25
        GRAM ALTIN 2.437,26 %0,51
        FAİZ 42,60 %-0,63
        GÜMÜŞ GRAM 29,44 %0,52
        BITCOIN 61.515,00 %-2,50
        GBP/TRY 40,6360 %0,18
        EUR/USD 1,0820 %0,28
        BRENT 82,29 %-1,30
        ÇEYREK ALTIN 3.984,92 %0,51
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsada kazanmak için nasıl yatırımcı olunmalı? - İş-Yaşam Haberleri

        Borsada kazanmak için nasıl yatırımcı olunmalı?

        Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu BiStock Kurucu ve Ceo'su Baki Kara oldu. Kara, programda Borsa İstanbul yatırımcılarının ihtiyaçlarını tespit ederek bunun için yapılması gerekenleri sıraladı. Şirketler ile yatırımcı arasındaki ilişkiyi değerlendiren Kara, borsanın işlevini tam olarak yerine getirmek için gerekli olan iki kesim arasındaki bağların nasıl güçlendirilmesi gerektiğini anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 18:54 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu BiStock Kurucu ve Ceo'su Baki Kara oldu. Kara, programda Borsa İstanbul yatırımcılarının ihtiyaçlarını tespit ederek bunun için yapılması gerekenleri sıraladı. Şirketler ile yatırımcı arasındaki ilişkiyi değerlendiren Kara, borsanın işlevini tam olarak yerine getirmek için gerekli olan iki kesim arasındaki bağların nasıl güçlendirilmesi gerektiğini anlattı.

        ŞİRKET OKURYAZARLIĞI NEDİR?

        Şirket okuryazarlığı ve finansal okuryazarlığın tartışıldığı programda Kara, Türkiye'de her iki alanda durumun ne olduğunu ortaya koyarak çözüm önerilerini sıraladı. Borsada kazanmak için nasıl yatırımcı olunmalı sorununun cevabının arandığı programda yatırımcıların öncelikli olarak hangi bilanço kalemlerine bakması konusundaki tecrübesini aktaran kara, KAP'a yapılan açıklamalardan farklı olarak yatırımcıları bilgilendirmek için devlet ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumların neler yaptığı ve ne yapması gerektiğini aktardı. Kara, Türkiye'de borsada yatırımcının aleyhine olan durumlar da dile getirerek yatırımcının kendini nasıl koruyabileceğine dair görüşlerini aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borsa İstanbul
        #Bistock
        #hisse
        #yatırımcı
        #kazanç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En beğenilen lider Erdoğan
        En beğenilen lider Erdoğan
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz"
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı