Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu BiStock Kurucu ve Ceo'su Baki Kara oldu. Kara, programda Borsa İstanbul yatırımcılarının ihtiyaçlarını tespit ederek bunun için yapılması gerekenleri sıraladı. Şirketler ile yatırımcı arasındaki ilişkiyi değerlendiren Kara, borsanın işlevini tam olarak yerine getirmek için gerekli olan iki kesim arasındaki bağların nasıl güçlendirilmesi gerektiğini anlattı.

ŞİRKET OKURYAZARLIĞI NEDİR?

Şirket okuryazarlığı ve finansal okuryazarlığın tartışıldığı programda Kara, Türkiye'de her iki alanda durumun ne olduğunu ortaya koyarak çözüm önerilerini sıraladı. Borsada kazanmak için nasıl yatırımcı olunmalı sorununun cevabının arandığı programda yatırımcıların öncelikli olarak hangi bilanço kalemlerine bakması konusundaki tecrübesini aktaran kara, KAP'a yapılan açıklamalardan farklı olarak yatırımcıları bilgilendirmek için devlet ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumların neler yaptığı ve ne yapması gerektiğini aktardı. Kara, Türkiye'de borsada yatırımcının aleyhine olan durumlar da dile getirerek yatırımcının kendini nasıl koruyabileceğine dair görüşlerini aktardı.